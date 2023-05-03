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Среда, 3 мая 2023, 04:07 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы

3 мая ожидаются следующие события – Челябинск

03.05.2023, среда

  • 12:00 Челябинск – Представителей СМИ познакомят со структурой работы Челябинского областного Центра пульмонологии, современным оборудованием, новейшими способами диагностики и лечения бронхиальной астмы (ОКБ №3, ул. Островского, 81)

  • 14:00 Челябинск – Открытие выставки «Урал – опорный край державы!», посвященной 80-летию Уральского добровольческого танкового корпуса и 90-летию Челябинского тракторного завода (выставочное пространство у памятника добровольцам-танкистам на Кировке)

  • 16:00 Челябинск – Открытие выставки «Flammis/Мерцания»: фотография и графика Екатерины Савочкиной (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)

  • 19:00 Челябинск – Открытие фестиваля-лаборатории искусств «Звук и краски» (ТРК «КУБа», ул. Цвиллинга 25, второй этаж, Галерея Паркер)

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