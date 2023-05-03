На Южном Урале легковушка залетела под автомобиль дорожной службы

В Челябинской области легковушка залетела под автомобиль дорожной службы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло накануне 49-м километре трассы Челябинск – Троицк. ВАЗ – 2114 врезался в стоящий грузовик дорожников. Легковушку фактически полностью затянуло под кузов большегруза, смяв переднюю часть и крышу машины.

Сорокалетняя женщина-водитель погибла на месте ДТП.

Челябинск, Павел Зварзин

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