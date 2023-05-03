На Южный Урал пришла аномальная жара

В Челябинскую область пришла аномальная жара.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, 3-7 мая в отдельных районах Южного Урала ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более.

3-5 мая на всей территории Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале), в южной половине, местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса).

Челябинск, Павел Зварзин

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