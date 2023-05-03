Холдинг вице-спикера южноуральского парламента потерял 20 миллиардов рублей из-за санкций

Компания богатейшего южноуральского депутата потеряла в 2022 году 20 миллиардов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», убыток группы компаний «Южуралзолото» (ЮГК, принадлежит семье заместителя председателя Законодательного собрания Челябинской области Константина Струкова) составил 20 млрд рублей за счет обесценения инвестиций в золотодобывающую компанию Petropavlovsk. Об этом пишет телеграм-канал «Металл и минерал».

Выручка холдинга в 2022 году выросла на 2,4%, до 57,05 миллиарда рублей (всего за год компания реализовала 14 тысяч 30 килограммов золота). При этом себестоимость реализации выросла на 20%, до 40,7 миллиарда рублей, на фоне роста амортизации и материальных затрат. В результате валовая прибыль снизилась до 16,37 миллиарда рублей (-25% к итогам 2021 года).

Общий же убыток по итогам года в ЮГК объяснили обесценением финансовых вложений на сумму в 32,2 миллиарда рублей. «На показатель повлияло обесценение инвестиций в Petropavlovsk PLC по итогам продажи в сентябре 2022 года кредитору – «УГМК-Инвест». По результатам сделки руководство ЮГК признало обесценение в размере 28,22 млрд рублей», – отмечают авторы канала.

Сложности у Petropavlovsk (29% акций компании принадлежали ЮГК) начались после включения Газпромбанка, бывшего основным кредитором и покупателем золота компании, в санкционный список Великобритании, что затруднило предприятию сбыт и обслуживание долга. Золотодобытчик начал пропускать платежи по процентам. В апреле Газпромбанк потребовал от Petropavlovsk досрочного погашения кредитов на сумму почти в 290 миллионов долларов, а вскоре передал права требования по этим обязательствам новым кредиторам, что не сняло необходимости досрочного погашения.

В июле в компании были назначены внешние управляющие, компания ушла с LSE и Мосбиржи, а британский суд дал разрешение на продажу бизнеса золотодобытчика УГМК, выкупившей через аффилированную фирму долги Petropavlovsk.

В сентябре президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий УГМК приобрести компанию-банкрот, входившую в топ-5 золотодобывающих предприятий страны. При этом акционеры Petropavlovsk остались практически ни с чем: сумма сделки включала денежное вознаграждение в 380,5 миллионов долларов, погашение обязательств перед УГМК на 202,5 миллиона долларов, вознаграждение временным управляющим на 30 миллионов долларов и 6 миллионов долларов на непредвиденные расходы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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