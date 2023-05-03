Следователям предложили оценить «самый страшный дом» Златоуста

Общественники требуют проверить «страшный» дом в Златоусте.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, легким движением руки коммунальщики и власти Златоуста превратили образцовую общагу в самый страшный дом города.

«Трудно поверить, но это построенное в 1968 году общежитие до недавнего времени считалось образцово-показательным. За порядком следил целый штат сотрудников», – рассказывают общественники о доме №5 по 8-й линии проспекта Гагарина.

В 2016 году здание осталось без управления, а появившаяся спустя 4 года УК «довела общагу до состояния помойки», отмечают активисты.

Сгнившие трубы, обвалившиеся перекрытия, полуразрушенный фасад, затопленные подвалы, тонны мусора, крысы, перечисляют южноуральцы «прелести» жилища. В злополучном доме то и дело происходят пожары и наводнения.

«Все, кто имел возможность, сбежали из общежития. Оставшиеся собственники квадратных метров пытаются достучаться до властей и коммунальщиков. Но тщетно», – рассказывают общественники.

Активисты обратились в Следственный комитет, прокуратуру, Госжилинспекцию, Роспотребнадзор и пожарную инспекцию. «Страшный дом необходимо привести в порядок, либо признать его ветхоаварийным и расселить», – настаивают они.

Челябинск, Виктор Елисеев

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