В Челябинске на несколько часов перекроют центр города

Центра Челябинска закроют на четыре часа в четверг.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 4 мая, в рамках подготовки к празднованию Дня Победы пройдет генеральная репетиции торжественного построения войск Челябинского гарнизона с прохождением техники.

Для обеспечения безопасности в центре города с 15:00 до 19:00 будет полностью закрыто движение транспорта на следующих участках:

пр. Ленина от ул. Красной до ул. Свободы;

ул. Воровского от ул. Тимирязева до пр. Ленина;

ул. Тимирязева от ул. Цвиллинга до ул. Елькина;

ул. Цвиллинга от ул. Тимирязева до ул. Карла Маркса;

ул. Елькина от ул. Тимирязева до ул. Воровского.

О работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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