В Челябинске под окнами чиновников уничтожают деревья

На глазах челябинских чиновников деревья закатали в асфальт.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе общественного объединения «Эко-Standart», жалоба на варварское обращение с деревьями поступила от жителей домов, расположенных на Комсомольском проспекте.

По словам челябинцев, на одной из главных улиц города при строительстве коммерческого объекта часть деревьев просто залили бетоном. У других – испортили корневую систему по периметру. По заключению экспертов, эти деревья обречены на гибель, а городу будет нанесен ущерб.

Все это происходит напротив учреждений, ответственных за озеленение в городе, – комитета дорожного хозяйства и МБУ «Эвис».

«Подобная ситуация олицетворяет, что происходит с озеленением в нашем городе. Строится очередной коммерческий объект, бездумно сносятся деревья, делается большая парковка, а близлежащие деревья, на которые, скорее всего, нет разрешения на снос, просто закатывают в бетон и портят корневую систему, обрекая их на гибель, тем самым нанося ущерб не только экосистеме города, но и бюджету», – отмечает представитель общественников.

При этом чиновники, на глазах у которых все происходит, видимо, не замечают этих нарушений, недоумевают челябинцы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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