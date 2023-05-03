Пожар вспыхнул у границ Челябинского бора

Ландшафтный пожар вспыхнул в Челябинске недалеко от городского бора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, камыш и сухая растительность загорелись на берегу реки Миасс, в районе пересечения Университетской набережной и улицы Академика Королева.

За считанные минуты огонь охватил площадь в 500 квадратных метров. По словам очевидцев, в скором времени огонь перекинулся с травы на кустарники и деревья.

На месте работали несколько автоцистерн Челябинского пожарно-спасательного гарнизона, 1 единица техники от лесничества, а также простые горожане, пришедшие на помощь пожарным. Через несколько часов открытое горение камыша вдоль поймы реки Миасс удалось ликвидировать «Отдельная благодарность неравнодушным жителям, которые помогали сотрудникам МЧС в тушении. Общими усилиями огонь был не допущен в Шершневский (Челябинский) бор», – заявили в экстренном ведомстве.

В настоящее время на месте продолжают работать силы Челябинского пожарно-спасательного гарнизона и лесхоза.

Челябинск, Виктор Елисеев

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