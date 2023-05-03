17-летняя жительница Магнитогорска угнала «Мерседес», пока хозяин покупал ей поесть

Девушка-подросток укатила на иномарке, пока хозяин ходил за едой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поначалу 17-летняя магниготорчанка оказалась на пассажирском сиденье Mercedes-Benz. Однако достаточно быстро она смогла выпроводить владельца иномарки из салона.

Девушка попросила мужчину купить ей что-нибудь перекусить. Как только водитель вышел, горожанка запрыгнула на водительское сиденье и уехала.

Ошарашенный южноуралец кинулся к полицейским. Они-то и смогли задержать беглянку. Правда, к тому времени, как пишет «Агентство чрезвычайных новостей», та умудрилась врезаться в здание.

В отношении девушки возбудили уголовное дело. Также ей предстоит ответить за административное правонарушение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»