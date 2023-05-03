Лесной пожар подбирается к поселку в Челябинской области

В Саткинском районе бушует крупный лесной пожар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лес горит в районе поселка Жукатау Бердяушского поселения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Саткинского района Александр Глазков.

По словам чиновника, площадь пожара большая, с пламенем справляться трудно, в настоящее время туда направляются все силы. Есть опасность того, что огонь придет в поселок, кроме того, рядом проходит нефтепровод.

«Такие случаи вызывают отчаяние: несмотря на массовые предупреждения и рейды, люди продолжают жечь костры и поджигать траву, – сетует глава районной администрации. – Еще раз обращаюсь ко всем: будьте предельно осторожны, соблюдайте правила особого противопожарного режима! Пренебрежение ими приводит к большой беде!"

Чиновник заверил, что районные власти в связи с возгоранием обратятся к надзорным органам. «Будем ужесточать контроль, выявлять и наказывать виновных!" – пригрозил глава района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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