В медицинской сфере Челябинска вскрыли очередной картельный сговор

В действиях нескольких фармацевтических компаний установлены признаки картельного сговора.

Как сообщили РИА «Новый День» в УФАС Челябинской области, ООО «Рифарм М», ООО «Фармсклад», ООО «Портер» и ООО «А-Фарм» в 2019 – 2021 годах участвовали в торгах на поставку лекарственных средств.

Указанные закупки проводились различными заказчиками на территории РФ по законодательству о контрактной системе и законодательству о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе в рамках реализации национальных проектов.

«По предварительной информации, названные компании применяли несколько моделей поведения на торгах – ротация победителей; создание мнимой конкуренции при постоянной победе одного и того же участника; заключение контракта с единственным участником на потенциально высоко конкурентных торгах, – заявили в ведомстве. – Антиконкурентные модели поведения в случае отсутствия в закупках иных участников приводили к поддержанию цены контрактов из-за минимального снижения цены – всего до 1%.

Также компании использовали идентичные IP-адреса для подачи заявок на участие в закупках и ценовых предложений.

Челябинское УФАС России усматривает в действиях компаний признаки нарушения Закона о защите конкуренции. Рассмотрение дела назначено на 22 мая 2023 года».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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