В Магнитогорске перед судом предстанет аферист, вытянувший из охотников четверть миллиона рублей

В Магнитогорске направили в суд уголовное дело в отношении мошенника, обманывавшего охотников по всей России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, следователи полицейского управления Магнитогорска окончено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Новгородской области, обвиняемого в совершении 18 эпизодов мошенничества.

Из материалов уголовного дела следует, что ранее судимый неработающий 27-летний мужчина размещал на странице популярного интернет-сообщества объявления о продаже товаров для охоты: прицелов, биноклей, часов, ножей. Для привлечения покупателей лже-продавец указывал стоимость ниже рыночной.

Для придания достоверности вместе с информацией о продаваемых предметах новгородец размещал фотографии и видеозаписи с их демонстрацией, найденные в сети Интернет.

В ходе переговоров с покупателями злоумышленник предлагал внести оплату на банковские карты, заранее оформленные на посторонних. Покупатели, не догадываясь о преступных намерениях, перечисляли деньги. Но обещанный товар так и не получали.

Жертвами преступлений стали 18 человек: жителей Арамиля, Балашихи, Ессентуков, Москвы, Магнитогорска, Мурманска, Нефтекамска, Саратова, Республики Крым, Красноярского края и Сахалинской области.

Ущерб от действия афериста превысил 240 тысяч рублей.

«Несмотря на то, что злоумышленник использовал банковские карты, оформленные на иных лиц, его преступная деятельность была пресечена сотрудниками уголовного розыска магнитогорского УМВД, специализирующегося на раскрытии преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий», – рассказали в пресс-службе силового ведомства.

В результате собранных доказательств злоумышленнику предъявлено обвинение. Учитывая его криминальное прошлое, на период следствия обвиняемому избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу.

Обвинительное заключение утверждено прокурором и вместе с материалами уголовного дела направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»