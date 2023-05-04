Немного болотной тины: глава СКР поручил решить проблему водоснабжения Чебаркуля

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации об отсутствии централизованного питьевого водоснабжения в одном из микрорайонов Чебаркуля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители частного сектора пожаловались, что власти отказываются прокладывать в их район водопровод за бюджетный счет, вынуждая платить за сети горожан. Удовольствие недешевое – прокладка труб, по предварительным подсчетам, обойдется в 50 – 200 тысяч рублей с каждого дома. У большинства обитателей этой части города таких денег нет. Местные власти интерпретируют их нежелание платить за доступ к чистой питьевой воде как «им водопровод не нужен».

Между тем, питьевую воду чебаркульцам приходится покупать в магазине, а для бытовых нужд использовать колонку или колодец. Но в колонке вода весной стала мутной, поскольку городские очистные сооружения не модернизированы и с паводком не справляются. А вода из колодца вообще пахнет болотной тиной.

«В СУ СК России по Челябинской области начата процессуальная проверка, – сообщили в СК РФ. – Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах, а также мерах к восстановлению прав граждан».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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