В Ильменском заповеднике вспыхнул пожар

В Миассе горит особо охраняемая природная территория.

«Огонь охватил 35 гектаров челябинских лесов, в том числе Ильменский государственный заповедник, – пишет telegram-канал Ural Mash. – Пожар локализован. Его тушат пожарные и сотрудники местных лесничеств. Причины пока неизвестны, предварительно никто не пострадал».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обсуждая ситуацию в соцсетях, одни жители Миасса просят не нагнетать ситуацию: «Вдоль речки Миасс несколько очагов, горела трава, Машгородок был пол дня в дыму. Но огнеборцы справились очень быстро», – сообщают они, отмечая, что от этих очагов до заповедника достаточно далеко.

Однако другие утверждают: «Над Жуковского хребет горел ночью» и выкладывают фотографии, на которых в стороне заповедника огонь поднимается высокого над лесом. Ночью пожар потушили.

Отметим, 29 апреля возгорание в заповеднике привело к уничтожению 20 гектаров леса. Сколько лесной территории пострадало из-за ночного пожара, пока не уточняется.

Миасс, Павел Зварзин

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