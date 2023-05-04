Бывший главный борец с коррупцией на Челябинской таможне отправится в колонию за взятку

В Челябинской области огласили приговор бывшему высокопоставленному сотруднику таможни.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Сосновский районный суд признал бывшего начальника отдела по противодействию коррупции Челябинской таможни виновным в получении взятки в особо крупном размере.

У️становлено, что в мае 2022 года высокопоставленный таможенник получил через посредника 19,3 тысячи долларов США (свыше 1,2 миллиона рублей). Это было лишь частью взятки в 2 миллиона 450 тысяч рублей, которую он запросил у представителя ряда коммерческих организаций, занимающихся оказанием транспортно-логистических услуг. Деньги передавались за беспрепятственный пропуск транспортных средств через таможенный пропускной пункт и ускоренное проведение осмотра.

После получения денег мужчину задержали на месте сотрудники УФСБ.

Суд приговорил экс-таможенника к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он также лишен права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти, исполнением организационно-распорядительных полномочий, сроком на 3 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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