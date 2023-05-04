Две сотни домов в Челябинске останутся без горячей воды

В Челябинске объявили о начале подготовки сетей к новому отопительному сезону.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 15 мая будут произведены первые отключения горячего водоснабжения. Гидравлические испытания тепловых сетей начнутся с локальных котельных. Без горячей воды останутся 179 многоквартирных домов, 22 частных и 51 социальное учреждение.

Как отмечают в управлении ЖКХ администрации Челябинска, максимальный срок отключения – две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше. Впрочем, в случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

График отключения горячего водоснабжения на май – здесь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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