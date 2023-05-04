Спешите видеть! В Челябинске зацвела сакура

В Челябинске расцвела декоративная вишня.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления культуры Челябинска, в Городском саду имени Пушкина зацвела декоративная вишня – сакура.

«Цветет она недолго – пять дней. Затем нежно-розовые лепестки начнут облетать. Поэтому успевайте сделать уникальные кадры!" – – призывают челябинцев чиновники.

К тому же увидеть цветение сакуры можно лишь в четырех городах России, включая Челябинск, уточняют в мэрии.

Кстати, по информации пресс-службы ЧелГУ, декоративное дерево зацвело и на территории, прилегающей к главному и театральному корпусам университета.

Челябинск, Виктор Елисеев

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