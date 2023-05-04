За пожарами в Ильменском заповеднике могут стоять поджигатели

На Южном Урале зафиксировали несколько десятков пожаров за сутки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, на территории региона за минувшие сутки произошло 76 ландшафтных пожаров на общей площади более 145 гектаров.

Наиболее напряженная обстановка сложилась в Миасском ГО: накануне потушено 4 ландшафтных пожара, общая площадь которых составила более 14,2 гектара, в том числе на территории Ильменского заповедника. К тушению привлекалось 5 автоцистерн и 21 человек личного состава.

«При проведении проверок по причинам возникновения пожаров сотрудниками отделения дознания установлена закономерность расположения очагов возгораний. Со слов очевидцев установлено, что на данной территории был замечен мотоциклист, после которого возникли несколько очагов возгорания», – рассказали представители ведомства.

В настоящее время организовано взаимодействие с силовыми структурами. В органы полиции поступило несколько заявлений от граждан, по которым проводятся процессуальные действия.

Сотрудниками МЧС на территории Миасского ГО организованы полеты нескольких беспилотных летательных аппаратов по мониторингу обстановки и выявлению нарушителей требований пожарной безопасности.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»