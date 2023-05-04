На северо-западе Челябинска неизвестный открыл стрельбу

Полиция ищет челябинца, решившего пострелять в ночи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь на 3 мая на северо-западе Челябинска. Видео со звуками стрельбы горожане опубликовали в социальных сетях.

По словам очевидцев, звуки, похожие на автоматическую очередь, они услышали около трех часов ночи. На ролике, помимо звуков, видны вспышки.

По информации ГУ МВД, инцидент произошел в доме №28 по улице 250-летия Челябинска. В полицию об этом никто не сообщал.

В настоящее время сотрудники МВД исследуют видеозапись. На месте работают участковые уполномоченные полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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