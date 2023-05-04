В Челябинске ребенок упал на штырь на детской площадке

В Челябинске возбудили уголовное дело после падения школьника на детской площадке.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено по информации, опубликованной в социальных сетях.

Инцидент произошел 2 мая на детской площадке, расположенной в сквере по Шоссе Металлургов в Металлургическом районе областного центра. 9-летний мальчик упал на торчавший из земли металлический штырь. С травмой спины школьника доставили в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе должностные лица, в чьи обязанности входит организация безопасного пребывания на данной площадке. В рамках проверки будет дана уголовно-правовая оценка их действиям», – рассказали в силовом ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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