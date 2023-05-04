Пожар разбушевался рядом с ковидным госпиталем под Челябинском

В Сосновском районе пожарные противостоят возгоранию недалеко от ковидного госпиталя.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», масштабный пожар зафиксирован сегодня, 4 мая, в районе поселке Малая Сосновка, недалеко от новой инфекционной больницы, построенной для лечения пациентов с COVID-19.
По словам очевидцев, дым от возгорания вплотную нависал над лечебным учреждением, так что пациенты и медики были вынуждены выйти на улицу. Пламя подобралось к забору больницы.
По информации ГУ МЧС, в настоящее время на пожаре работают силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. Угроза населенным пунктам на данный момент ликвидирована.
Вместе с тем, возгорания травы серьезно ухудшили видимость на автомобильных дорогах в Сосновском районе. В управлении Госавтоинспекции по Челябинской области уже обратились к челябинцам с просьбой снижать скорость на выезде из областного центра. На трассе М-5 из-за ландшафтного пожара очень плохая видимость.
Челябинск, Виктор Елисеев
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