Число южноуральцев, пострадавших от нападения клещей, выросло втрое за две недели

Почти тысяча триста жителей Челябинской области пострадали от нападений клещей.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным еженедельного мониторинга на 28 апреля в медицинские организации региона обратились 1 тысяча 245 южноуральцев, пострадавших от укуса клещей, в том числе 379 детей.

Нападение клещей отмечено во всех муниципальных образованиях. Ежегодно на территории области регистрируется более 15 – 20 тысяч пострадавших от укусов клещами. Клещи на Южном Урале являются переносчиками таких заболеваний как клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека, туляремия.

С целью снижения численности опасных насекомых проводится расчистка с последующей противоклещевой обработкой территорий массового посещения людьми, в том числе мест отдыха (парков, скверов, пляжей). На текущий период обработано от клещей 2745,2 гектара, из них 108,4 гектара территорий летних оздоровительных учреждений.

С начала сезона в области исследовано от населения более 970 клещей на зараженность клещевыми инфекциями: из них 11,3% инфицированы боррелиями, 0,1% – вирусом клещевого энцефалита, 0,5% – эрлихиями.

Челябинск, Виктор Елисеев

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