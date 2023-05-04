Глава СКР приказал возбудить уголовное дело после нападения на 10-летнего школьника в Челябинской области

Следователи начали проверку по факту нападения детей мигрантов на школьника в Челябинской области.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Информационного центра Следственного комитета России, в аккаунте приемной председателя СКР Александра Бастрыкина «ВКонтакте» оставлен комментарий о том, что в Челябинской области группа детей выходцев из стран ближнего зарубежья напала на 10-летнего мальчика. Ребенок с телесными повреждениями был доставлен в местную больницу. Сообщается, что подобный факт не единичный.
В СУ СК России по Челябинской области организована процессуальная проверка.
«Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Петру Решетникову возбудить уголовное дело по озвученным доводам и представить доклад о ходе и результатах его расследования», – сообщили представители ведомства.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
Челябинск, Виктор Елисеев
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