Глава СКР приказал возбудить уголовное дело после нападения на 10-летнего школьника в Челябинской области

Следователи начали проверку по факту нападения детей мигрантов на школьника в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Информационного центра Следственного комитета России, в аккаунте приемной председателя СКР Александра Бастрыкина «ВКонтакте» оставлен комментарий о том, что в Челябинской области группа детей выходцев из стран ближнего зарубежья напала на 10-летнего мальчика. Ребенок с телесными повреждениями был доставлен в местную больницу. Сообщается, что подобный факт не единичный.

В СУ СК России по Челябинской области организована процессуальная проверка.

«Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Петру Решетникову возбудить уголовное дело по озвученным доводам и представить доклад о ходе и результатах его расследования», – сообщили представители ведомства.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»