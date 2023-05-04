Видео во мгновение ока стало доступно еще 150 тысячам южноуральцев

Связисты расширили полосу в 4G в Челябинской области.

Свыше 150 тысяч жителей Челябинской области могут заметить улучшение связи и мобильного интернета в своих смартфонах. Это результат масштабной модернизации, которую весной провели инженеры МегаФона. Техническая служба оператора в 2 раза расширила пропускную способность сети в диапазоне LTE 900 и увеличила скорость мобильного интернета в крупных городах, небольших селах, деревнях и поселках региона.

В программу работ вошли 54 локации Челябинской области. Среди них такие крупные города как Карабаш, Миньяр, Сатка, Юрюзань, Усть-Катав, Бакал, Сим и другие. Над качеством услуг также поработали в поселках, селах и деревнях региона – Аргаяш, Кременкуль, Тургоякское, Чесма, Булзи, Новогорный, Саргазы, Кичигино, Багаряк. Кроме того, улучшения были проведены в местах, где проживает менее 500 человек – Муслюмово, Березовый Мост, Горбуновский, Аллаки, Травянка и другие.

По свежим замерам аналитиков компании, скорость передачи данных в указанных локациях выросла примерно в 1,5 – 2 раза по сравнению с началом года.

«Мы уже привыкли, что видео загружается мгновенно, а фотографии за считанные секунды «улетают» в соцсети. За таким результатом и внешней легкостью стоит кропотливая работа технических специалистов, которые постоянно находят возможности для улучшения мобильных услуг. И особенно приятно, что качество и удобство работы в интернете видят и оценивают сами жители. Так, число пользователей передачи данных в местах, где мы улучшили сеть, выросло на 12% к январю этого года», – поделился подробностями мероприятий директор МегаФона в Челябинской области Сергей Денисов.

Динамика скорости интернета будет ощутима на улице, в квартирах, садах и дачах, так как сигнал в диапазоне LTE 900 лучше проникает в закрытые помещения. Модернизация также расширила возможности звонков по технологии VoLTE (вызовы в 4G), которая отличается более четким звуком.

Челябинск, Виктор Елисеев

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