5 мая ожидаются следующие события – Челябинск

05.05.2023, пятница
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10:00 Челябинск – Торжественное построение слушателей Военного учебного центра ЮУрГУ и прохождение торжественным маршем парадных расчетов (площадь перед главным корпусом ЮУрГУ, пр. Ленина, 76)
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11:00 Челябинск – Торжественная церемония открытия городской патриотической акции «Вахта Памяти» (мемориал «Вечный огонь», Аллея Славы, сбор представителей СМИ в 10:45)
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13:00 Челябинск – Танцевальный фестиваль «Вальс Победы» и концерт, посвященный Дню Победы (площадь перед главным корпусом ЮУрГУ, пр. Ленина, 76)
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14:00 Челябинск – Прибытие «Поезда Победы» (железнодорожный вокзал)
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14:00 Челябинск – XIV городской кадетский бал (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153)
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17:30 Челябинск – Праздничный концерт, посвященный Дню Победы (клуб «Шершни», ул. Центральная, 3А)
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18:00 Челябинск – Праздничный концерт, посвященный Дню Победы (ДК «Сосновка», ул. Пионерская, 2А)
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18:00 Челябинск – Праздничный концерт, посвященный Дню Победы (ДК «Новосинеглазово», ул. Челябинская, 7)
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18:00 Челябинск – Праздничный концерт, посвященный Дню Победы (ДК «Бригантина», пос. Федоровка, ул. Капитанская, 10А)
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19:00 Челябинск – Концерт «Композиторы и их миры» в рамках фестиваля-лаборатории искусств «Звук и краски» (Галерея Паркер, ТРК «КУБа», ул. Цвиллинга 25, второй этаж)
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