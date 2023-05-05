В Челябинске изменят четыре троллейбусных маршрута

В выходные четыре троллейбуса в Челябинске поменяют схему движения.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с субботы, 6 мая, до 5 часов 9 мая закрывается движение троллейбусов по улице Блюхера на участке от Дарвина до конечной АМЗ.
Причиной ограничений стали продолжающиеся работы по модернизации контактной сети.
В связи с этим троллейбусы №5, №7, №12 и №16 проследуют до ТК «Кольцо».
На время действия ограничений челябинцам предлагают воспользоваться автобусами №51 или №66, работающими по нерегулируемому тарифу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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