В Челябинске изменят четыре троллейбусных маршрута

В выходные четыре троллейбуса в Челябинске поменяют схему движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с субботы, 6 мая, до 5 часов 9 мая закрывается движение троллейбусов по улице Блюхера на участке от Дарвина до конечной АМЗ.

Причиной ограничений стали продолжающиеся работы по модернизации контактной сети.

В связи с этим троллейбусы №5, №7, №12 и №16 проследуют до ТК «Кольцо».

На время действия ограничений челябинцам предлагают воспользоваться автобусами №51 или №66, работающими по нерегулируемому тарифу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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