На Южном Урале тушат пожар в нацпарке. За ночь огонь охватил 100 гектаров

В Челябинской области пожар начался в одном из национальных парков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», пожар начался в четверг, 4 мая. Предварительным данным, он мог начаться из-за туристов-сплавщиков.

Вечером с огнем боролись около 70 человек, сегодня утром на подмогу к ним направились дополнительные силы, еще около 30 человек.

Кроме сотрудников и техники национальных парков «Зигальга» и «Таганай» в тушении участвуют представители МЧС, пожарно-спасательной части Усть-Катава, лесные арендаторы, а также 5 добровольцев из села Меседа. Угрозы населенному пункту нет. Сегодня к утру площадь пожара составляет около 100 гектаров.

Напомним, из-за сухой пожароопасной погоды вход и въезд в национальный парк «Зигальга» закрыт с 17 апреля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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