Челябинским медикам вернули долги по зарплате за сбор анализов на ковид в аэропорту

В прокуратуре выявили задержки при оплате работы медработников в шести аэропортах России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, нарушения прав работников медицинской организации на оплату труда выявили в ходе масштабной проверки.

Оказалось, что в феврале и марте текущего года компания, взявшая на себя проведение анализов на коронавирусную инфекцию в аэропортах Перми, Челябинска, Тюмени, Ханты-Мансийска, Сургута и Нового Уренгоя, не полностью выплачивала зарплату работникам пунктов тестирования.

С целью устранения выявленных нарушений закона транспортными прокурорами руководителю учреждения внесены представления.

В результате 39 работникам выплачена заработная плата, а также компенсация на общую сумму свыше 4,8 миллиона рублей.

Права работников восстановлены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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