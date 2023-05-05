В районной больнице Челябинской области начали закупку медикаментов после окрика из прокуратуры

Нарушения в больнице Каслей устранили только после вмешательства прокуратуры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, нарушения прав работников медицинской организации на оплату труда выявили проверка, проведенная п поручению заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Сергея Зайцева, подтвердила информацию о нарушении прав пациентов в районной больнице, расположенной в Каслях.

Напомним, в январе этого года заместитель главврача районной больницы Каслей Аркадий Зуев, покинувший пост в декабре минувшего года, опубликовал в социальных сетях обширный ролик. По словам медика, в учреждении не хватает даже элементарных вещей: шприцов, лекарств, реактивов для анализов. Все это пациенты вынуждены покупать за свой счет, уверял он. При этом его попытки убедить руководство изменить подход к обеспечению работы больницы закончились тем, что его «попросили» покинуть организацию.

После этого прокуратура начала проверку, а глава СКР Александр Бастрыкин потребовал отчета от подчиненных следователей.

«В ходе прокурорской проверки установлено, что в данном учреждении здравоохранения были допущены просчеты в организации работы по закупкам лекарственных средств и медицинского оборудования», – констатировали в надзорном ведомстве.

В результате пациенты, проходившие лечение в прошлом году в терапевтическом, хирургическом и гинекологическом отделениях в связи с отсутствием ряда лекарственных препаратов вынуждены были приобретать их за свой счет.

Кроме того, вопреки нормативным документам Минздрава России в больнице не было первичного онкологического кабинета.

А из-за недостатка расходных материалов в патолого-анатомическом отделении затягивали сроки выполнения необходимых исследований.

Для устранения нарушений закона прокурором внесено представление главному врачу больницы.

«Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. Для закупки лекарственных препаратов заключены контракты на сумму почти 5 миллионов рублей, приобретены расходные материалы на 175 тысяч рублей. Организован подбор специалистов на свободные вакансии для работы на онкологическом направлении», – отметили представители прокуратуры.

Реализация разработанного плана устранения недостатков контролируется надзорным органом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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