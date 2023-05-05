Прокуратура из-за пожаров проверит руководство Ильменского заповедника и «Зигальги»

Прокуратура начала проверку после пожаров в южноуральских заповедниках.

Напомним, о серьезном пожаре в Ильменском заповеднике стало известно в четверг, 4 мая. Позднее в МЧС заявили, что к ландшафтным пожарам под Миассом может быть причастен замеченный незадолго до возгораний мотоциклист. Пожар в нацпарке «Зигальга» начался вечером 4 мая. Его могли спровоцировать туристы-сплавщики.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство организовало проверка по факту пожаров на особо охраняемых природных территориях в национальном парке «Зигальга» и Ильменском государственном заповеднике.

«В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка действиям (бездействию) дирекций вышеуказанных ООПТ при подготовке к прохождению пожароопасного сезона, наличию необходимых сил и средств тушения пожаров, – рассказали в надзорном ведомстве. – ️Кроме того, проверке подвергнутся вопросы своевременности принятых уполномоченными органами мер, направленных на прекращение распространения огня и его тушения».

По результатам проверочных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, в том числе по привлечению виновных лиц к предусмотренной законом ответственности

Челябинск, Виктор Елисеев

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