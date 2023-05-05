Небогатые россияне придали ускорение индексу потребительского оптимизма

В первом квартале 2023 года уровень потребительского оптимизма преодолел отметку в 100 пунктов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в январе-марте 2023 года значение индекса потребительского оптимизма, измеряемого Нильсен, выросло до 104 пунктов (+4 процентных пункта) по сравнению с прошлым кварталом. Об этом пишет телеграм-канал компании NielsenIQ.

«Значения выше 100 пунктов свидетельствуют о том, что среди потребителей преобладают оптимистичные настроения с точки зрения личных перспектив и готовности тратить деньги», – отмечают маркетологи.

В I квартале 2023 года доля позитивных оценок выросла во всех трех ключевых компонентах индекса: перспективах трудоустройства, личном материальном положении и готовности к покупке новых вещей.

Так, по сравнению с четвертым кварталом 2022 года доля респондентов, оценивающих перспективы своего трудоустройства как хорошие, выросла на 6% – с 46% до 52%. При этом число крайних оптимистов (выбравших ответ «очень хорошо») не изменилось, составив в первом квартале текущего года 9% (как и в предыдущем квартале). Зато снизились доли россиян, оценивающих перспективы найти работу как не очень хорошие (с 37% до 33%) и плохие (с 8% до 7%).

В том, что их личное материальное положение в ближайший год будет хорошим, уверены 53% участников исследования (против 47% в четвертом квартале 2022 года). При этом как очень хорошее его оценивают 8% (против 9% ранее), не слишком хорошее – 34% (против 38%), плохим – 5% (против 6%).

Хорошим для новых покупок 2023 год считают 41% россиян (в последнем квартале прошлого года таких было всего 39%), очень хорошим – 5% (против 4% ранее), не слишком хорошим – 45% (против 49%), плохим – 9% (как и ранее).

При этом самый заметный рост позитивных оценок наблюдается среди москвичей (до 111 пунктов, +8 п.п.) и в возрастной группе 45-54 лет (до 100 п., +9 п.п.).

А с точки зрения сегментации по уровню дохода самый значимый вклад в рост индекса вносят потребители с доходом домохозяйства до 30 тысяч рублей в месяц: в этой демографической группе доля позитивных оценок в I квартале 2023 выросла сразу на 13 процентных пунктов к прошлому кварталу – до показателя в 95 пунктов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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