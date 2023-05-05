Челябинцы стали лучшими на всероссийской олимпиаде школьников по математике

Школьники из Челябинска победили во всероссийской олимпиаде по математике.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, сразу шесть учеников челябинского лицея №31 стали победителями и призерами всероссийской олимпиады школьников по математике.

По информации лицея, Алексей Власов и Николай Харко вошли в число победителей, Степан Орлов, Иван Кокарев, Артем Садыков и Семен Гавришкин получили дипломы призеров.

Всего по итогам всероссийской олимпиады школьников2022-2023 учебного года Челябинская область вошла в число пяти регионов с наибольшим числом победителей и призеров. Как уточнили в пресс-службе министерства образования и науки региона, в этом году в копилке учащихся Южного Урала – 8 побед и 46 призовых мест.

Челябинск, Виктор Елисеев

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