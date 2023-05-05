С начала года на Южном Урале выявили почти тысячу нарушений трудового законодательства мигрантами

Почти тысяча мигрантов работали на Южном Урале незаконно.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудниками управления по вопросам миграции регионального полицейского главка совместно с территориальными органами МВД области с целью выявления нарушений миграционного законодательства проводятся проверки иностранных граждан, занятых трудовой деятельностью на территории региона.

Силовики напоминают, что все иностранные работники должны иметь разрешение на работу или патент, граждане ЕАЭС – трудовой договор, а работодатели обязаны своевременно уведомлять о заключении и расторжении трудовых договоров с иностранцами.

Однако только в текущем году в рамках проверочных мероприятий выявлено 362 нарушения требований по осуществлению трудовой деятельности со стороны мигрантов, а также 600 случаев незаконного привлечения иностранцев к трудовой деятельности со стороны работодателей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»