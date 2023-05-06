6-7 мая ожидаются следующие события – Челябинск

06.05.2023, суббота

10:45 Челябинск – Старт ралли «Победа-2023» (сбор участников на автодроме правления Госавтоинспекции Челябинской области, ул. Харлова, 20)

11:00 Челябинск – VI Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль (манеж УралГУФК, ул. Энгельса, 22)

11:00 Челябинск – Премьера спектакля «Фуня» (Челябинский Молодежный театр, ул. Кирова, 116)

12:00 Челябинск – Финальный день общегородского фестиваля «Весна Победы» (Центр историко-культурного наследия города, ул. Коммуны, 69, выставочный зал)

14:00 Челябинск – Премьера спектакля «Фуня» (Челябинский Молодежный театр, ул. Кирова, 116)

07.05.2023, воскресенье

11:00 и 14:00 Челябинск – Премьера спектакля «Фуня» (Челябинский Молодежный театр, ул. Кирова, 116)

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»