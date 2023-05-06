6-7 мая ожидаются следующие события – Челябинск

06.05.2023, суббота
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10:45 Челябинск – Старт ралли «Победа-2023» (сбор участников на автодроме правления Госавтоинспекции Челябинской области, ул. Харлова, 20)
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11:00 Челябинск – VI Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль (манеж УралГУФК, ул. Энгельса, 22)
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11:00 Челябинск – Премьера спектакля «Фуня» (Челябинский Молодежный театр, ул. Кирова, 116)
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12:00 Челябинск – Финальный день общегородского фестиваля «Весна Победы» (Центр историко-культурного наследия города, ул. Коммуны, 69, выставочный зал)
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14:00 Челябинск – Премьера спектакля «Фуня» (Челябинский Молодежный театр, ул. Кирова, 116)
07.05.2023, воскресенье
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11:00 и 14:00 Челябинск – Премьера спектакля «Фуня» (Челябинский Молодежный театр, ул. Кирова, 116)
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