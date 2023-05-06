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Суббота, 6 мая 2023, 05:15 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы

6-7 мая ожидаются следующие события – Челябинск

06.05.2023, суббота

  • 10:45 Челябинск – Старт ралли «Победа-2023» (сбор участников на автодроме правления Госавтоинспекции Челябинской области, ул. Харлова, 20)

  • 11:00 Челябинск – VI Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль (манеж УралГУФК, ул. Энгельса, 22)

  • 11:00 Челябинск – Премьера спектакля «Фуня» (Челябинский Молодежный театр, ул. Кирова, 116)

  • 12:00 Челябинск – Финальный день общегородского фестиваля «Весна Победы» (Центр историко-культурного наследия города, ул. Коммуны, 69, выставочный зал)

  • 14:00 Челябинск – Премьера спектакля «Фуня» (Челябинский Молодежный театр, ул. Кирова, 116)

07.05.2023, воскресенье

  • 11:00 и 14:00 Челябинск – Премьера спектакля «Фуня» (Челябинский Молодежный театр, ул. Кирова, 116)

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