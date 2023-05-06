Двое челябинцев пытались угнать машину скорой помощи

В Челябинске двое мужчин напали на машину скорой помощи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Металлургическом районе, куда по вызову прибыл экипаж скорой медицинской помощи.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, два нетрезвых челябинца подошли к автомобилю и попытались вызвать его водителя на конфликт. В какой-то момент один из горожан достал что-то похожее на пистолет, они попытались отнять у сотрудника медицинской организации ключи от машины и угнать ее. Медики нажали на тревожную кнопку.

Прибывшие полицейские задержали челябинцев 51 года и 39 лет. Оба мужчины оказались пьяны. У одного из них изъяли зажигалку, имитирующую пистолет. Один из задержанных ранее был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту попытки неправомерного завладения автомобилем.

Челябинск, Виктор Елисеев

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