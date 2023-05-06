Автобус с южноуральцами попал в ДТП в Башкирии

Автобус из Челябинска врезался во внедорожник.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла в Иглинском районе Республики Башкортостан.

По информации республиканского управления Госавтоинспекции, на 1533-м километре федеральной трассы М-5, недалеко от деревни Тикеево, автобус Higer, следовавший из Челябинска в Казань, столкнулся со встречной Chevrolet Niva.

В момент столкновения в салоне автобуса находились 28 пассажиров. К счастью, они не пострадал.

Водитель внедорожника с травмами госпитализирован. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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