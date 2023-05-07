На Южном Урале третьи сутки тушат пожар в национальном парке. Сгорело больше тысячи гектаров

Национальный парк «Зигальга» продолжает гореть.

Напомним, пожар начался вечером четверга, 4 мая. Причиной мог стать незатушенный костер, который после себя оставили туристы-сплавщики.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», к утру 7 мая площадь активного горения уменьшилась – помогла, в том числе, погода. Сегодня ночью температура в горах опустилась почти до нуля.

Утром 7 мая по южной стороне пожара в национальном парке «Зигальга» продолжилась прокладка широкой минполосы, которая ведется с первого дня. Проложено уже 7 километров. По западной стороне опашка уже проведена.

К тушению подключились прибывшие из Перми сотрудники Авиалесоохраны.

К утру 7 мая огонь уничтожил 1 тысячу 24 гектара леса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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