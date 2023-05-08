В Челябинске и Копейске 9 мая изменят маршруты общественного транспорта

9 мая во время подготовки и проведения парада Победы будет закрыто движение транспорта в Челябинске и Копейске на следующих улицах:

В Челябинске с 06:00 до 13:00

– проспект Ленина от Свердловского проспекта до улицы Свободы;

– улица Воровского от улицы Тимирязева до проспекта Ленина;

– улица Елькина от улицы Тимирязева до улицы Воровского;

– улица Цвиллинга от улицы Тимирязева до улицы Карла Маркса;

– проспект Ленина от улицы Танкистов до улицы Артиллерийской (движение будет приостановлено на время прохождения колонны техники).

Общественный транспорт будет следовать по измененным маршрутам:

Схема движения автобусов в Челябинске 9 мая с 6:00 до 13:00

Схема движения троллейбусов в Челябинске 9 мая с 6:00 до 13:00

Схема движения трамваев в Челябинске 9 мая с 6:00 до 13:00

Схема движения автобусов в Копейске 9 мая с 6:00 до 13:00

Челябинск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»