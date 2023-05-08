В Челябинске и Копейске 9 мая изменят маршруты общественного транспорта

9 мая во время подготовки и проведения парада Победы будет закрыто движение транспорта в Челябинске и Копейске на следующих улицах:
В Челябинске с 06:00 до 13:00
– проспект Ленина от Свердловского проспекта до улицы Свободы;
– улица Воровского от улицы Тимирязева до проспекта Ленина;
– улица Елькина от улицы Тимирязева до улицы Воровского;
– улица Цвиллинга от улицы Тимирязева до улицы Карла Маркса;
– проспект Ленина от улицы Танкистов до улицы Артиллерийской (движение будет приостановлено на время прохождения колонны техники).
Общественный транспорт будет следовать по измененным маршрутам:
Схема движения автобусов в Челябинске 9 мая с 6:00 до 13:00
Схема движения троллейбусов в Челябинске 9 мая с 6:00 до 13:00
Схема движения трамваев в Челябинске 9 мая с 6:00 до 13:00
Схема движения автобусов в Копейске 9 мая с 6:00 до 13:00
Челябинск, Софья Артемьева
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