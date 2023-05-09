«Чикаго Урала»: Челябинск попал в известный американский мультик

Челябинск снова прославился за границей: город выбрали местом действия для очередного эпизода мультфильма «Гриффины».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Гри́ффины» (оригинальное название Family Guy) – американский анимационный ситком для взрослых. Главные герои – типичная американская семья Гриффинов (родители, трое детей и собака, правда, говорящая, что для обычной американской семьи непитично). Юмористическая составляющая сериала представлена в форме так называемых врезок, которые зачастую не имеют ничего общего с сюжетом и содержат шутки на различные щепетильные и спорные темы, такие как политика, рабство, инвалидность, феминизм, ожирение и так далее. Сериал держится уже 21 сезон.

В новой серии Гриффины отправляются в Челябинск, чтобы найти хакера, укравшего у их собаки аккаунт в соцсетях.

Российский миллионник, по мнению авторов ситкома, в 2023 году представляет собой мрачный, унылый, малоэтажный город с утопающими в грязи дворами, разбитыми дорогами, коровами, пасущимися на обочинах и коммуникациями, проложенными прямо по земле. «Челябинск называют Чикаго Урала», – заявляет один из героев. И рассказывает о чаеразвесочной фабрике Кузнецова, правда, сдвигает время ее создания на 85 лет позже. Впрочем, и для сюжета, и для большинства зрителей это не имеет никакого значения.

Telegram: По мнению авторов, Челябинск-2023 выглядит как-то вот так

«Естественно утрируют, но доля правды несомненно есть», – комментируют американские представления в соцсетях. «А ведь за океаном всё ещё шарят за наши стереотипы. Суровые челябинские мужики в деле…»

«Теперь я понимаю зачем нужен туристический код...»

Туристического кода в Челябинске, действительно, до сих пор нет. К его разработке приступили только в январе текущего года.

«Туристический код – это программа городских мероприятий и мест для привлечения туристов. Чтобы разработать туркод, нам нужно понять, что город может предложить гостям и чего ему не хватает для развития туризма, – объясняли тогда в городском управлении архитектуры. – С чем у вас ассоциируется город, что вы посоветуете здесь посмотреть и попробовать, какие воспоминания о себе может оставить Челябинск, чтобы захотелось вернуться». Работу должны были завершить к середине апреля, но в конце апреля только выставили на обсуждение границы туристического центра.

Челябинск, Софья Артемьева

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