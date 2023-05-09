В Челябинске напали на сотрудников «скорой помощи»

В Челябинске пациенты «скорой помощи» дважды напали на медиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первое нападение произошло 7 мая в Ленинском районе: 37-летний мужчина после оказания ему медицинской помощи несколько раз ударил кулаком в лицо молодого фельдшера прямо в машине «скорой».

8 мая нападение совершил житель Екатеринбурга: во время медицинских манипуляций он схватил за волосы девушку-фельдшера и несколько раз ударил головой об стену.

Оба дебошира задержаны

Челябинск, Павел Зварзин

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