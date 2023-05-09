В Челябинске напали на сотрудников «скорой помощи»

В Челябинске пациенты «скорой помощи» дважды напали на медиков.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», первое нападение произошло 7 мая в Ленинском районе: 37-летний мужчина после оказания ему медицинской помощи несколько раз ударил кулаком в лицо молодого фельдшера прямо в машине «скорой».
8 мая нападение совершил житель Екатеринбурга: во время медицинских манипуляций он схватил за волосы девушку-фельдшера и несколько раз ударил головой об стену.
Оба дебошира задержаны
Челябинск, Павел Зварзин
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube