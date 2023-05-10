Зарплата свыше 100 тысяч рублей: сколько ждать южноуральцам

Не менее 10 лет понадобится Челябинской области, чтобы хотя бы 50% работающего населения начало получать зарплату свыше 100 тысяч рублей в месяц. К такому выводу пришли аналитики РИА «Рейтинг», проанализировав динамику изменения вознаграждения за труд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2022 году, согласно официальным данным, номинальная зарплата в России выросла почти на 12,6% – до 55,8 тысячи рублей в среднем на одного занятого. При этом зарплаты сильно различаются как от региона к региону, так и в части отраслевой специфики, отмечают аналитики. По оценкам экспертов, минимум каждый второй работник в России получает в месяц не более 40 тысяч рублей.

«Чаще всего высокими зарплатами характеризуются удаленные северные регионы и крупнейшие федеральные города, где цены намного выше, чем в среднем по стране, – пишут авторы исследования. – Поэтому часть повышенной зарплаты «съедается» высокими ценами».

По динамике зарплаты Челябинская область находится на 36 месте: региону понадобится еще лет 6, чтобы планку в 100 тысяч рублей преодолел хотя бы каждый 4-ый. Это при условии, что номинальные темпы роста зарплат сохранятся на уровне среднего значения в регионе за последние пять лет.

Половина работников может надеяться на такую зарплату не ранее чем через 10 лети и 3 месяца. А для того, чтобы к этому показателю приблизились три четверти работников, нужно 14,5 лет.

По динамике зарплат Челябинская область занимает предпоследнее место в УрФО – ниже только Курганская область.

Лидером в округе и стране является Ямало-Ненецкий автономный округ, где свыше 50% населения региона будут получать зарплату более 100 тысяч рублей в среднероссийских ценах уже через 2 года и 7 месяцев.

На втором месте в рейтинге (4 место в России) Ханты-Мансийский автономный округ с показателем 5,6 лет.

Далее следуют Свердловская область (22 место в России, 9,2 года) и Тюменская область (28 место в России, 9,8 года).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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