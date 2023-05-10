Южноуральцы сократили размер ипотечного кредита

Челябинская область оказалась на 3 месте в УрФО по объему ипотечного кредитования в 1 квартале текущего года.

Как сообщили корреспондент РИА «Новый День» в Контрольно-счетной палате Челябинской области, за январь – март в регионе было оформлено 11 тысяч ипотечных кредитов на общею сумму свыше 26 млрд рублей. Средний размер кредита составляет около 2,4 млн рублей.

В соседней Свердловской области оформлено более 13 тысяч кредитов на 41 млрд рублей. Это первое место в УрФО, на втором – ХМАО.

Напомним, в 2022 году ипотечный портфель в Челябинской области увеличился на 15%, средний размер кредита достиг 2,7 млн рублей (против 2,1 млн в 2021-м), а общая задолженность южноуральцев по ипотечным жилищным кредитам составила 254 млрд рублей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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