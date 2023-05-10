Пожар в национальном парке «Зигальга» локализован

Пожар в национальном парке «Зигальга», вспыхнувший 4 мая, локализован.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-служба нацпарка, сейчас сохраняется два очага тления. Справится с ними пытаются инспекторы парка и специалисты Авиалесохраны.

Всего огонь, вспыхнувший из-за безалаберности туристов-сплавщиков, уничтожил 1 тысячу 24 гектара леса.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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