В горах на Южном Урале распустились фиалки

Горы под Златоустом усыпали фиолетовые «глазки».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», на горном хребте Таганай зацвели фиалки – их нежные фиолетовые «глазки» можно заметить почти повсеместно, как в лесах, так и на опушках.

Кстати, перед ненастьем цветки поникают, их лепестки прижимаются друг к другу, чтобы влага не попала на тычинки и пестики.

В июне на тонких стебельках появятся крохотные – всего 3-5 миллиметров в диаметре – коробочки. А семена у фиалки еще мельче, чуть больше одного миллиметра, отмечают специалисты парка. При этом их главными распространителями являются муравьи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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