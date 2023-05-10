Власти назвали причину смога в Челябинской области

На Южном Урале сохраняется смог.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, в Челябинске и на территории региона продолжает наблюдаться дымка и ощущаться запах гари от пожаров в соседних регионах.

«Ситуация с пожарами в Свердловской, Курганской и Тюменской областях до сих пор остается острой. Об этом свидетельствуют многочисленные публикации в сети, – заявляют чиновники. – Сегодня, 10 мая, в столице Южного Урала и ряде территорий области продолжает наблюдаться дымка и ощущаться запах гари».

Кроме того, по информации Челябинского Гидрометцентра, с 5 утра 9 мая до 15 часов 10 мая в Челябинске, Сатке, Коркино и Златоусте объявлен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности, с 19 часов 9 мая до 15 часов 10 мая – в Карабаше.

В данный момент, по информации единой системы мониторинга качества атмосферного воздуха Челябинской области, в большинстве районов города фиксируются превышения в среднем на 0,6 ПДК по взвешенным веществам. Предприятия снизили объем выбросов в атмосферный воздух на 15-20 процентов и выполняют ряд других мероприятий, направленных на снижение негативного влияния на атмосферу в городе, заверили в министерстве. Усилен контроль за работой газоочистного оборудования.

Посты Центра экологического мониторинга Челябинской области работают в круглосуточном режиме. В случае возникновения превышений все данные оперативно передаются в надзорные органы для принятия соответствующих мер реагирования.

По данным ГУ МЧС России по Челябинской области, за последние сутки было организовано тушение 80 техногенных пожаров.

В случаев возникновения сильного запаха гари южноуральцам рекомендуется: не открывать окна и не проветривать помещения; сократить пребывание на улице до минимума; употреблять больше воды; проводить влажную уборку помещений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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