В Челябинске локомотив слетел с железнодорожных путей

В Челябинске выясняют обстоятельства схода с рельсов локомотива.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, авария произошла сегодня, 10 мая, в Челябинске на подъездных путях в районе станции Пирит.

«При подаче вагона произошел сход локомотива одной колесной парой, – уточнили в надзорном ведомстве. – Задержек движения пассажирских поездов, пострадавших и фактов причинения вреда окружающей среде нет».

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Причины происшествия устанавливаются.

Челябинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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