В Челябинской области бизнес-леди ответит за гибель двух рабочих в подвале свинокомплекса

В Челябинской области будут судить директора организации, работники которой погибли во время уборки свинокомплекса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Красноармейского района утвердило обвинительное заключение по уголовном уделу в отношении директора ООО «Аквамарин», обвиняемой в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.

По версии следствия, трагедия произошла 13 апреля 2022 года, когда четверо работников ООО «Аквамарин» выполняли работы по уборке помещений цеха Родниковского свинокомплекса от продуктов жизнедеятельности поголовья свиней.

Один из работников, не прошедший обучение по охране труда и безопасным методам и приемам выполнения работ, без надлежащих средств индивидуальной защиты органов дыхания спустился в подвальный цех предприятия, где оказалось слишком низкое содержание кислорода. Мужчина стал задыхаться и потерял сознание. Один из его сослуживцев кинулся спасать товарища, но также почувствовал удушье. В итоге оба рабочих скончались в результате асфиксии.

Гособвинение считает, что к трагедии могло привести пренебрежение директором фирмы своими обязанностями. Так, по данным прокуратуры, в нарушение правил по охране труда, женщина не разработала локальные нормативные акты, устанавливающие правила безопасного проведения работ, не ознакомила с ними работников, не обеспечила проведение предварительных проверок воздушной среды помещений на содержание кислорода, углекислого газа и других опасных веществ, а также не обеспечила работников необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Уголовное дело направлено в Красноармейский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»