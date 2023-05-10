Один из убийц фельдъегерей в Челябинске пытался выйти из колонии

Экс-сотрудник ФГУП «Главный центр специальной связи», участвовавший в расстреле и ограблении коллег в Челябинске, попросил смягчить себе приговор.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Копейский городской суд рассмотрел ходатайство Александра Самохвалова о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания.

Напомним, резонансное преступление произошло 21 февраля 2015 года. Братья Андрей и Александр Самохваловы пришли к зданию ФГУП «Главный центр специальной связи». Младший из них, Александр, работал в этом учреждении, и дежурившие в тот день сотрудники спокойно впустили коллегу. Когда один из фельдъегерей отлучился в магазин, Самохвалов взял его пистолет, оставленный в столе, впустил родственника и передал оружие. Старший брат застрелил остававшегося на посту сотрудника, а позднее – и его напарника, вернувшегося из магазина.

Расправившись с фельдъегерями, братья взяли из сейфов 53 миллиона рублей, два табельных пистолета и скрылись. Их задержали на следующий день. Деньги и оружие обнаружили в гараже одного из убийц.

В ходе расследования Александр Самохвалов заявил, что инициатором преступления был его брат, освободившийся в 2014 году из мест лишения свободы по УДО.

В феврале 2016 года Челябинский областной суд признал Самохвалова-старшего виновным в убийстве двух человек, сопряженном с разбоем, его младшего брата – в пособничестве в убийстве. Оба также признаны виновными в разбое, совершенном в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшим, и хищении огнестрельного оружия и боеприпасов. Кроме того, старшего брата суд признал виновным в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

В судебном заседании Андрей Самохвалов, признавая вину в совершении преступлений, добавил, что действовал один. Александр Самохвалов вину не признал, пояснив, что он действовал под угрозой насилия со стороны старшего брата, а также опасался за жизнь и здоровье членов своей семьи. Кроме того, он утверждал, что не впускал Андрея в отделение спецсвязи, а оставленный дежурным пистолет взял не для того, чтобы передать брату, а с целью остановить его.

В результате старшего брата суд приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, младшего – к 16 годам в колонии строгого режима.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших, взыскав в их пользу с Андрея 3,5 миллиона рублей, с Александра – 2,4 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Апелляционным определением Верховного суда РФ наказание для Самохвалова-младшего снижено до 15 лет 9 месяцев лишения свободы.

Спустя почти восемь лет, Александр Самохвалов попросил суд заменить неотбытую часть срока заключения более мягким наказанием. В ходе судебного заседания прокурор поддержал представителей потерпевших, указав, что в период содержания в учреждениях ФСИН южноуралец фактически не принял мер к погашению исковых требований и заглаживанию вреда перед потерпевшими. Остаток срока составляет 7 лет 6 месяцев 16 дней.

Суд с учетом мнения потерпевших и прокурора отказал осужденному в замене наказания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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