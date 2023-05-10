Вода в кранах челябинцев может снова потемнеть

Жителей Челябинска снова предупредили об ухудшении качества питьевой воды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с ремонтными работами на очистных сооружениях водоснабжения и строительством станции ультрафиолетового обеззараживания в течение мая в домах челябинцев может меняться цвет воды.

Сегодня, 10 мая, работы ведутся на водоводе, питающем Центральный, Ленинский, Тракторозаводский и часть Калининского района.

В период с 11 по 13 мая вода в домах на территории этих районов может измениться по цвету. Как правило, в течение 1-2 суток после переключения ситуация стабилизируется, заверили чиновники.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»