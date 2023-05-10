Власти Копейска займутся реконструкцией очистных после вмешательства суда

Суд обязал мэрию Копейска привести нормативы сбрасываемых в озеро Курлады сточных вод к допустимым значениям.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ранее надзорное ведомство Копейска провело проверку исполнения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства при эксплуатации комплекса очистных сооружений канализации на озере Курлады.

В ходе мероприятия выяснилось, что в сточных водах, сбрасываемых в водоем после обработки на очистных, по целому ряду загрязняющих веществ допустимые значения превышены.

После этого МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» оштрафовали на 150 тысяч рублей, а руководству компании направили представление о приведении параметров сточных вод в соответствие с нормативными значениями.

Впрочем, в ходе рассмотрения документа выяснилось, что для выполнения требования необходимо строительство новых очистных сооружений.

Повторная проверка показала, что очистные сооружения не реконструированы, продолжается сброс сточных вод, содержащих загрязняющие веществ с превышением предельно допустимых значений.

Тогда прокурор города направил в суд исковое заявление с требованием возложить на администрацию Копейска обязанность обеспечить соблюдение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные источники.

Решением Копейского городского суда требования прокурора удовлетворены. Интересно, что и ставшая ответчиком мэрия, и выступавшее в качестве третьего лица МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» исковое заявление поддержали.

В настоящее время муниципальное предприятие заключило контракт, включающий в себя выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, выполнение строительно-монтажных работ и ввод объектов в эксплуатацию. Срок исполнения контракта – 4 квартал 2024 года.

По состоянию на апрель 2023 года подрядной организацией проведено обследование централизованных систем водоотведения Копейска и очистных сооружений, осуществляется оценка объема работ и сбор информации для составления проектной документации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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